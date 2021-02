Niepokojący sondaż dla PiS. Magdalena Sroka komentuje

Gdyby zjednoczona opozycja wystartowała wspólnie w wyborach parlamentarnych, poparłoby ją w sumie 57 proc. badanych, a PiS - zaledwie 29 proc. - wynika z sondażu IPSOS dla OKO.press. Co na to rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka? - Jestem przekonana, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, także mamy do wyborów jeszcze 2 i pół roku. To jest ogrom czasu. Widzimy jak te sondaże potrafią się zmieniać na przestrzeni ostatnich miesięcy - komentowała w programie "Tłit". Dopytywana o to, że od wyborów parlamentarnych w 2019 roku poparcie dla Zjednoczonej Prawicy spadło o 15 pkt proc., odparła: "Powodem jest pandemia - to, że frustracja narasta. Jak ktoś szuka winnych tego, co się dzieje, patrzy w kierunku rządzących. Ale ta sytuacja może się zmienić".

