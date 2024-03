Niepokojący raport. "Rosja przygotowuje się do długoterminowej konfrontacji z NATO"

Litwini twierdzą, że już w 2023 roku, po przyjęciu Finlandii do NATO, Rosja rozmieściła na jeziorze Ładoga okręty wojenne, zdolne do przenoszenia przeciwokrętowych pocisków manewrujących Kalibr. W tym samym okresie Rosja przeniosła do regionu Morza Bałtyckiego pięć ciężkich bombowców Tu-22M3.