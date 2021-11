Niepokojące sondaże dla PiS. Jest komentarz wicerzecznika

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS zalicza spory spadek notowań. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego swój głos chciałoby oddać tylko 32,6 proc. wyborców. To mniej o 4,5 pp.w stosunku do badania z zeszłego tygodnia. PiS wciąż prowadzi, jednak zmniejsza się jego dystans do Koalicji Obywatelskiej, która może liczyć na 21,6 proc. głosów (spadek o 1,7 pp.). Stawkę zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która - w przeciwieństwie do KO i PiS - odnotowuje wzrost poparcia (o 4,5 pp., do 16,5 proc.). Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Niezależnie o tego, czy sondaż jest akurat lepszy czy gorszy, najważniejszy jest wybór, jakiego Polacy dokonują w dniu wyborów, przy urnach wyborczych. My sondaże, oczywiście, śledzimy, ale nigdy nie przykładamy zbyt dużej wagi do tego, czy akurat jest lekki wzrost, czy jest lekki spadek. Realizujemy nasz program w cyklu 4-letnim - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk PiS odniósł się również do kolejnego badania, dotyczącego działalności premiera Mateusza Morawieckiego. Aż 59,2 proc. badanych oceniło ją negatywnie. - Więcej można byłoby powiedzieć, gdyby zestawić te wyniki z wynikami innych polityków - nie tylko PiS, ale również ze strony opozycyjnej. Myślę, że nadal pan premier miałby wtedy bardzo dobre wyniki - stwierdził Fogiel. - Polityków generalnie ocenia się dość krytycznie. A wiadomo, że w sytuacji kiedy wychodzimy z kryzysu związanego z koronawirusem, kiedy mamy problemy dotyczące inflacji, kiedy cały czas jest pandemia, to wszystko krystalizuje się w osobie premiera i nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że wyniki tak wyglądają - ocenił.