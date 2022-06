Niepokojące odkrycie ws. kleszczy. Tuż przy polskiej granicy

Kleszcz wędrowny wyglądem nie odbiega znacząco od osobników, które przez lata występowały na terenie Polski. Dotychczas pojawiał się on w Afryce Północnej, Azji Środkowej czy w basenie Morza Śródziemnego. Może on rozprzestrzeniać wirus CCHF, który u ludzi wywołuje gorączkę krwotoczną krymsko-kongijską. Jak wylicza wyborcza.pl, śmiertelność u hospitalizowanych pacjentów po zakażeniu tym wirusem ocenia się od 9 do 50 proc.