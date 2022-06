Rząd dba o swój luksus. Ośrodek w Łańsku będzie miał nowy basen

Kultowy ośrodek władzy

Łańsk, zanim stał się najbardziej luksusowym i tajnym ośrodkiem wypoczynkowym w historii Polski, był niezwykle malowniczo położonym nadleśnictwem. Ośrodek, otoczony ogrodzeniem o długości 200 km, był "złotą klatką" dla swoich gości. Po przejęciu go przez rząd w 1952 roku, wprowadzono tu wielkie zmiany. Pierwszą z nich było doprowadzenie kabla telefonicznego "WCZ", czyli tak zwanej "wysokiej częstotliwości", co miało uniemożliwiać podsłuch. Był to podstawowy warunek, by najważniejsi w państwie mogli odbywać bezpiecznie rozmowy z odległą Warszawą.