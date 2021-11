Niepokojące odkrycie w USA. Jelenie zakażone koronawirusem. "Wirus może mutować"

Dotychczasowe ustalenia nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że jelenie są w stanie zakażać ludzi. Podczas obserwacji zauważono jednak "potencjał transmisji na inne gatunki". Eksperci uważają, że wirus może mutować w organizmach jeleni do czasu, aż powstanie jego nowy wariant, który będzie zdolny do infekowania człowieka. Co gorsza, może on być groźniejszy niż te już znane.