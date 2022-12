Niepokojące obrazki znad Bałtyku. Zauważono rosyjski okręt wojenny

Rosjanie demonstrują siłę na Morzu Bałtyckim. We wtorek żołnierze rosyjskiej marynarki wojennej z Floty Bałtyckiej brali udział w ćwiczeniach na Bałtyku. Materiał z rosyjskich manewrów udostępniła agencja Reutera. Widać tu korwetę Odintsovo. Przy pomocy zamontowanego działka AK-176MA strzelano do celów na wodzie, co według Kremla miało imitować "odparcie ataku wroga". - W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia szkolenia bojowego załoga przeprowadziła trening odpierania ataków pozorowanej broni przeciwlotniczej przeciwnika z różnych wysokości i kierunków za pomocą ostrzału artyleryjskiego - przekazali Rosjanie w oświadczeniu. Dokładna lokalizacja i czas manewrów nie zostały ujawnione. Materiały pochodzące bezpośrednio od Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy.