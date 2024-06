Niepokojące działania Rosji w Europie. Brytyjczycy ujawniają

W marcu podczas podróży ministra obrony Granta Shappsa do Polski zauważono zakłócenie sygnału GPS w odrzutowcu RAF-u. Zdarzyło się to, gdy samolot znajdował się w stosunkowo bliskiej odległości od rosyjskiego obwodu królewieckiego. Jednak jak podkreśla "The Sunday Telegraph", nie była to jednorazowa sytuacja.