Niepokojące doniesienia z granicy z Białorusią. Tak źle nie było od tygodni

We wtorek odnotowano 68 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - podała Straż Graniczna. To największy dobowy wynik od początku roku. Z kolei w poniedziałek doszło do incydentu. Kolejny raz polscy funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami i gałęziami przez osoby znajdujące się po białoruskiej stronie.