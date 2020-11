Niepokojące doniesienia. Służby zbierają "haki" na opozycję i przekazują je mediom?

- Nazywamy to "wirówką Wąsika” (chodzi o posła PiS Macieja Wąsika , obecnie zastępcę koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - przyp. red.). Kiedy pewne informacje pojawiają się w TVP albo w "Gazecie Polskiej”, koledzy wyłapują fragmenty notatek, które robili. Wiedzą też, kto był gorliwy w szukaniu haków, a kto robił to byle jak - mówi "GW” były analityk z centrali Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pierwszy z artykułów o Lempart ukazał się w "Gazecie Polskiej". Można w nim było wyczytać, że liderka Strajku Kobiet "jest oskarżona o zablokowanie kontroli inspekcji pracy w swojej firmie”, były też "prowadzone inne postępowania, które zakończyły się umorzeniem”. Według "GW" do jego opracowania wykorzystano materiały z inspekcji pracy.

Przeciek z ABW?

- Teczka kandydata do służby w ABW jest objęta klauzulą niejawności i chroniona. Bez względu na to, czy ktoś został przyjęty, czy nie, przysługuje mu taka sama ochrona jak czynnym funkcjonariuszom. Nie chodzi tylko o daną osobę, ale o cały proces rekrutacji - wyjaśnia gazecie płk Paweł Białek, wiceszef ABW w latach 2007-12. Podkreślił, że "wszczęcie procedur wyjaśniających wyciek odbywa się z automatu”, a sprawa powinna być przekazana do prokuratury.