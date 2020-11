Strajk Kobiet. Dominik Tarczyński ostro. "To są hunowie"

Strajk Kobiet. "To kolejna próba obalenia rządu"

- Cały drżę. Jestem przerażony. Już nie takie panie Lempart się pojawiały. Kobieta, pani Lempart, Lampart... nie wiem, jak się nazywa, prowadzi zbiórkę, już milion złotych - gratuluję. Nie robi to na mnie wrażenia. Uważam, że to kolejna próba obalenia legalnie wybranego rządu - zaznaczył Dominik Tarczyński na antenie TVP Info.

- W mojej ocenie zachowanie organizatorów Strajku Kobiet to barbarzyństwo. To są hunowie. Tu nie mamy do czynienia z walką o czyjeś prawa, ale z walką o pieniądze - dodał Dominik Tarczyński.

Strajk Kobiet. Tarczyński: Szaleńców nie traktowałbym poważnie

Zdaniem Tarczyńskiego apel generałów to nic innego jak "ruch wyprzedzający". - Jeżeli oni doprowadzą do tej sytuacji, jeżeli dojdzie do tego rozlewu krwi, będą mogli powiedzieć "mówiliśmy o tym, nie chcieliśmy tego". To jest typowe zarządzanie kryzysowe - tłumaczył polityk.