Niepokój w Niemczech. Meczet w Hamburgu powiązany z terroryzmem

Niepokojące wieści z Niemiec. Agencja AP pokazała nagranie z Hamburga, gdzie policja przeprowadziła nalot na meczet Imama Alego, który należy do Centrum Islamskiego w Hamburgu (IZH). Organizację tę właśnie zdelegalizowano za powiązania z irańskimi terrorystami i działalność sprzeczną z niemieckim prawem. "Niemiecki rząd zdelegalizował w środę organizację oskarżaną o bycie "przyczółkiem" irańskiej teokracji, promowanie ideologii jej przywódców i wspieranie libańskiej grupy bojowników Hezbollah. Policja dokonała nalotów na 53 nieruchomości w całym kraju, w tym na znany meczet w Hamburgu" - wyjaśniło AP. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser powiedziała, że dowody zebrane podczas dochodzenia "wzbudziły realne podejrzenia". - "Jako bezpośredni przedstawiciel irańskiego Najwyższego Przywódcy Rewolucji Islamskiej, ugrupowanie IZH rozpowszechnia ideologię rewolucji islamskiej w agresywny i bojowy sposób oraz dąży do wywołania takiej rewolucji w Republice Federalnej Niemiec" - przekazała w oświadczeniu Faeser. Co ciekawe, IZH od dawna jest pod obserwacją niemieckiej agencji wywiadowczej, która w swoim rocznym raporcie za 2023 r. stwierdziła, że jest to najważniejszy przedstawiciel Iranu w Niemczech obok ambasady tego kraju.