Nieplanowana dyskusja nt. Czarneckiego w PE. "To niebywała sytuacja"

Podczas sesji PE europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska ostro skrytykowała kierownictwo europarlamentu. Jej emocjonalne wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję na temat odwołania Ryszarda Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego PE.

- Chciałabym zapytać, kiedy prezydium PE odniesie się do haniebnych wypowiedzi pana (Guya) Verhofstadta, które padły tutaj w tym parlamencie? To niebywała sytuacja. Chcecie państwo oceniać wypowiedzi posłów wygłoszone poza PE. Na podstawie którego artykułu regulaminu PE? - zaczęła Wiśniewska. Na jej pytanie odpowiedział szef PE Antonio Tajani , który wyjaśnił, że decyzji w sprawie Czarneckiego nie podejmuje ani przewodniczący, ani prezydium, tylko konferencja przewodniczących.

- Od przewodniczącego Tajaniego oczekuje się godnego sprawowania urzędu. Pan przewodniczący się z tego wywiązuje. Tego samego oczekuje się od innych wiceprzewodniczących, a ten wiceprzewodniczący pozwala sobie na niemożliwe do przyjęcia porównania z nazistami - powiedział, nawiązując do sławetnej wypowiedzi Czarneckiego o "szmalcownikach".

Szef EPL zadeklarował, że jego frakcja może poprzeć kolejnego kandydata, który będzie należał do PiS, w europarlamencie zrzeszonego w ramach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).