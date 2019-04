Nieoficjalnie: Trump zwolnił szefa US Secret Service

Jak podaje CNN, dyrektor US Secret Service Randolph "Tex" Alles został odwołany ze stanowiska. Informacje mają pochodzić ze źródła w administracji prezydenta Donalda Trumpa.



Według CNN Donald Trump polecił pełniącemu obowiązki szefa personelu Białego Domu Mickowi Mulvaneyowi, by ten zwolnił Allesa. Jak dotąd ani US Secret Service, ani Biały Dom nie odniosły się do medialnych doniesień.