Nieoficjalnie: dziś przesłuchanie Antoniego Macierewicza ws. Bartłomieja M.

O godz. 12. w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu ma zostać przesłuchany były szef MON Antoni Macierewicz - donosi nieoficjalnie tvn24.pl. Przesłuchanie ma związek z zatrzymaniem i aresztowaniem Bartłomieja M., byłego rzecznika i szefa gabinetu politycznego Macierewicza.



- Do końca dnia pracy w prokuraturze były minister obrony narodowej nie przekazał informacji, że coś mu przeszkodzi stawić się na wezwanie - usłyszeli dziennikarze tvn24.pl we wtorek popołudniu od jednego ze źródeł, zastrzegających sobie anonimowość.

Na oficjalne pytanie o termin przesłuchania Antoniego Macierewicza rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel powiedział: "Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. To wszystko co mam na razie do przekazania".