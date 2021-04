Nieoficjalnie: będzie luzowanie obostrzeń. Gorący komentarz prof. Andrzeja Fala

Gościem programu Wirtualnej Polski "Newsroom WP" był profesor Andrzej Fal. Odniósł się do nakładanych w czasie pandemii koronawirusa obostrzeń. Chodzi o prawdopodobne otwarcie m.in. marketów budowlanych i salonów fryzjerskich od poniedziałku 26 kwietnia. - Zawsze będzie dyskusja ws. kolejności uwalniania branż. Zgadzam się z tym, że gospodarkę będzie trzeba luzować - stwierdził. Jak jednak dodał, nie warto planować luzowania branż na dwa tygodnie, trzeba bowiem dostosować się do tego, co się aktualnie dzieje. Inaczej to "droga donikąd". Profesor wspomniał też o regionalizacji obostrzeń. – Jeżeli mamy swobodne przemieszczanie się między regionami, to sens takich obostrzeń spada - stwierdził Fal.

