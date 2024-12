Nieoficjalne informacje. Spotkanie Macrona z Tuskiem i Dudą

Polska Agencja Prasowa podała, że prezydent Francji Emmanuel Macron przyleci do Polski w czwartek, co potwierdzają nieoficjalne źródła rządowe i prezydenckie. W planach wizyty jest spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Andrzejem Dudą.

Według "Gazety Wyborczej" Macron przyjedzie do Warszawy, aby zdać relację z rozmów, które odbyły się w Paryżu podczas otwarcia katedry Notre Dame. Wydarzenie to stało się okazją do spotkania z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.