"Nieodpowiedzialne i niekonstruktywne". USA komentuje groźby Ławrowa o ryzyku wojny jądrowej

- To oczywiście nie jest pomocne, jest niekonstruktywne i z pewnością nie jest tym, co odpowiedzialne mocarstwo powinno robić na forum publicznym - powiedział Kirby w wywiadzie dla CNN. - Nikt nie może wygrać wojny jądrowej i nie powinno się jej rozpoczynać. Nie ma żadnego powodu, by obecny konflikt w Ukrainie doszedł do tego poziomu - dodał.