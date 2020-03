Nieoczekiwany gość programu na żywo. Cezary Tomczyk przedstawił syna

zakończmy tą pozytywną nie widziałem chyba rękę pana dziecka tam z tyłu wkleja zawsze posłów w którym i tutaj rozmawiamy przez Skype Pytam się jak oni dzisiaj pracują Jak wygląda kwarantanna i czy pan mógł znać jak wygląda dzisiaj życie Pana rodziny w tej dobrowolnej kwarantannie Dzień dobry Jak wygląda dzisiaj na te kwarantanna to jest Adaś mój starszy ten który dzisiaj musi odrabiać lekcje z polskiego i z matematyki jeszcze dzisiaj No jak tam idą lekcje online czy wszystko jest w porządku czy nie Bo sygnały są sprzeczne na ten temat lekcji ona u nas jest trochę łatwiej bo Adaś jeszcze w klasie w klasach 1-3 a drugim w przedszkolu więc to idzie trochę prościej natomiast najciekawsze jest to że chyba musimy robić już w domu WF nie albo przygotował pan pani poszły dzieciaki z taką myślą że jednak do szkoły i oświatowy mogą zostać zamknięty na dłużej No i czy pana dzieciak się z tego cieszy dla Myślę że na wszystkich jest to w ogóle trudna sytuacja bo musimy sobie radzić pasować z domu moja żona też tutaj jest pracuję pracuję z domu na komputerze a jednocześnie samym czasie trzeba zajmować się dziećmi Dlatego tak ważne jest też przeprowadzanie tych poprawek przez sejm Dlatego tak ważne jest to żeby rodzice mieli spokojną głowę żeby wiedzieli że jeżeli będą opiekowali się swoimi dziećmi w domu twoim zapewni pieniądze w ramach zasiłku czy pensji a nie niestety Wielu rodziców nie ma tego szczęścia na tym polega dzisiaj chyba główny problem ale myślę że Polacy świetnie zdają egzamin z tego domowego nauczania Mam nadzieję że te systemy edukacyjne sobie poradzą No i wielki szacunek dla nauczycieli bo każdy dzisiaj może dowiedzieć się jak wielką cierpliwością tutaj w mojej mamie która jest nauczycielką i serdecznie pozdrawiam pozdrawiam również pana i pana rodzinę żonę dzieci bardzo Chcę dodać link