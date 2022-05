Nieoczekiwana propozycja mediacji między Rosją a Ukrainą

- Jak tylko wszystko zostanie ustalone, pojadę oczywiście do Moskwy, a także do Kijowa. Zgodziliśmy się również na spotkanie wszystkich szefów państw Unii Afrykańskiej, którzy chcą się spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który wyraził gotowość do rozmów - powiedział prezydent Senegalu. - To również zostanie zrobione w najbliższych tygodniach - stwierdził.