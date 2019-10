Nienawidzi Tuska, wielbi PiS. Portal dotarł do internetowego hejtera

Użytkownik smok5, do tej pory bardzo aktywny na Twitterze, skasował konto. Wszystko przez to, że portal sonar.wyborcza.pl ujawnił jego tożsamość. Dowiedzieliśmy się, kim jest internauta, który z wielkim zaangażowaniem obrażał PO, a chwalił PiS.

Internauta, który wymieniał tweety między innymi z ministrem Maciejem Wąsikiem, Joachimem Brudzińskim czy Krystyną Pawłowicz , to Jan J. (portal podaje pełne dane). Ma prawie 60 lat, mieszka w Gliwicach, ma żonę i córkę - ujawnił portal sonar.wyborcza.pl.

Choć zapewnił, że nie współpracuje z firmami Skarbu Państwa, to wiosną 2017 r. zamieścił wpis: "pani premier Beata Szydło przyjedzie pochwalić się moją robotą. Jestem dumny”. Ówczesna szefowa rządu przyjechała do Jaworzna na inaugurację budowy nowego bloku energetycznego w miejscowej elektrowni należącej do Tauronu. Inwestycję za 880 mln zł współfinansuje Polski Fundusz Rozwoju.