Niemowlę przestało oddychać. Potem zasłabła matka

Jeśli tych oddechów nie wyczujemy, musimy niezwłocznie przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Najpierw należy udrożnić drogi oddechowe, a następnie podłożyć jedną rękę pod łopatki, objąć naszymi ustami usta dziecka i wykonać pięć oddechów ratowniczych. Ilość powietrza wtłaczana może być porównana do ilości powietrza potrzebnej do zdmuchnięcia świec.