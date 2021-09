Niemieckie szpitale rekrutują na proteście medyków. "2700 euro, po co czekać na decyzję rządu"

Przy kolosalnych różnicach w płacach na emigrację z Polski zdecydowało się ponad 21 tys. pielęgniarek i to licząc od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Takie dane podało MZ w odpowiedzi na interpelację poselską. Wyliczono to na podstawie liczby wydanych zaświadczeń potrzebnych do uznawania kwalifikacji zawodowych za granicą.