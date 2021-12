Niemieckie media: słowa z Kremla jak ultimatum dla Zachodu

Jak czytamy, z każdą rundą werbalnej eskalacji Moskwy rośnie prawdopodobieństwo rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Gdy do tego dojdzie, to nie będzie już grało żadnej roli, czy rosyjskie przywództwo realizuje zmyślny scenariusz, w ramach którego miał powstać powód do uderzenia, czy też stało się zakładnikami swojej własnej polityki gróźb" – ocenia komentator FAZ.