Niemieckie media: rząd federalny ponosi część winy za masakry w Buczy i Mariupolu

Kanclerz Scholz powiedział w programie telewizyjnym "Anne Will", że Niemcy robią "wszystko, co w naszej mocy, co jest możliwe i ma sens" w kontekście pomocy Ukrainie. Nie zgodził się z nim Klaus Geiger z dziennika "Die Welt", który w swoim komentarzu napisał: "Nie, ten rząd federalny tego nie robi. Robi o wiele za mało".