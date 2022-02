Niemieckie media: Polska najważniejszym krajem przyjmującym uchodźców z Ukrainy

- Jesteśmy bardzo czujni i przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze - powiedziała w poniedziałek w Wiedniu minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Niemcy przygotowują się do udzielenia "schronienia i wsparcia humanitarnego". Koncentrują się jednak na pomocy humanitarnej w krajach graniczących z Ukrainą: - Przygotowujemy się przede wszystkim do wspierania krajów sąsiednich. To jest pierwszy scenariusz - mówiła minister.