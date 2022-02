Co z polskimi dyplomatami w Ukrainie? Jest deklaracja

Jak Polska pomaga dyplomatom ewakuowanym z Ukrainy do Polski? - Są stosowane konwencje międzynarodowe, umowy dwustronne albo zobowiązania sojusznicze wynikające z przynależności do Unii Europejskiej, do NATO. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ambasada w Kijowie w razie potrzeby służą wsparciem, informacją, swoim doświadczeniem - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. A co z Polakami w Ukrainie? - Polscy dyplomaci pozostają na razie w Kijowie. Ich obecność tam jest istotna. Oczywiście MSZ monitoruje sytuację, nie narazimy nikogo na niebezpieczeństwo. Ale tak długo, jak to jest możliwe, powinniśmy tę placówkę utrzymywać - podkreślił Radosław Fogiel na antenie WP.