Niemieckie media o Polsce. "Święto niepodległości symbolem podziałów"

Polska znowu będzie na czołówkach światowych gazet. Obchody święta niepodległości są zwykle demonstracją narodowej jedności, jednak w tym kraju stają się coraz bardziej symbolem głębokich podziałów – pisze "Sueddeutsche Zeitung".

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zaprosili co prawda do udziału w tegorocznym marszu państwowym przywódców opozycji, jednak żaden z nich nie przyjmie raczej zaproszenia, by swoim udziałem nie legitymować sojuszu rządu z obozem ultranacjonalistycznym - czytamy w „Sueddeutsche Zeitung”.