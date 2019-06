Niemiecki statek z imigrantami wpłynął do włoskiego portu. Kapitan aresztowana

Po wielu dniach braku zgody ze strony Włochów, kapitan statku niemieckiej organizacji Sea Watch 3 i tak wpłynęła do portu w Lampedusie. Na pokładzie było ok. 40 imigrantów. Odpowiedzialna za bezprawne działanie Carola Rackete została aresztowana. Grozi jej do 10 lat więzienia.

Niemiecka kapitan Carola Rackete.

Przypomnijmy, że statek z imigrantami od 12 czerwca stał na morzu, a od środy czekał na zgodę, by zacumować we włoskim porcie Lampedusa.

W piątek w nocy niemiecka organizacja wydała na Twitterze krótkie oświadczenie i przystąpiła do działania. "Dosyć. W tym momencie Sea Watch 3 wpływa do portu na Lampedusie. Minęło prawie 60 godzin, odkąd ogłosiliśmy stan kryzysowy" - napisano.

Podkreślono, że grupa imigrantów jest na morzu od wielu dni i wymaga pomocy medycznej.

Włosi już jakiś czas temu zapowiedzieli, że nie będą przyjmować więcej osób, próbujących nielegalnie przedostawać się na terytorium ich kraju. Konsekwentnie odmawiali więc Sea Watch 3 zgody na wpłynięcie do portu.

Szef MSW Matteo Salvini domaga się także rozlokowania imigrantów w krajach Unii Europejskiej i zarzuca jej bezczynność ws. przemytu ludzi.

Stawianie oporu i użycie przemocy wobec statku wojskowego

Reakcja ze strony Włochów na pojawienie się w ich porcie statku niemieckiej organizacji była bardzo stanowcza. Wiceburmistrz Lampedusy Angela Maraventano uznała, że jest "to hańba".

- Tutaj nie można sobie przypłynąć i robić tego, co się chce. Nie przybywajcie na naszą wyspę - oświadczyła. Zaapelowała także do funkcjonariuszy, by aresztowali wszystkie osoby, które nielegalnie będą chciały przedostać się ze statku na terytorium Włoch.

W pierwszej kolejności zatrzymana została jednak kapitan jednostki Carola Rackete. Kobietę przejęli funkcjonariusze Gwardii Finansowej i trafiła do aresztu.

Co jej grozi? Odpowie m.in. za wspieranie nielegalnej imigracji, niewykonanie rozkazu, stawianie oporu i użycie przemocy wobec statku wojskowego. Grozi jej do 10 lat więzienia.