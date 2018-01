Niemiecki raper zabity w Syrii. Deso Dogg zginął podczas nalotu

Niemiecki dżihadysta Denis Cuspert - propagandowy symbol Państwa Islamskiego - został zabity podczas walk w mieście Gharanidż - podała wspierająca IS agencja informacyjna Wafa.

Deso Dogg zginął podczas jednego z nalotów w prowincji Dajr az-Zaur we wschodniej części Syrii - głosi oświadczenie Wafa, do którego dotarła amerykańska grupa SITE Intelligence Group, która monitoruje działania islamskich fanatyków. Agencja opublikowała też zdjęcia zwłok, które mają potwierdzać śmierć 43-latka.

Mający obywatelstwo Niemiec i Ghany Denis Cuspert wyjechał z Niemiec, aby walczyć w szeregach IS ponad cztery lat temu. Zmienił imię oraz nazwisko na Abu Talha al-Almani i Szybko stał się ikoną propagandy dżihadystów, a zarazem najsłynniejszym z zachodnich bojowników tego ugrupowania w Syrii.

Wzywał do zamachów

Był uznawany za główną osobę w procesie rekrutacji w Niemczech kandydatów na bojowników IS. Wielokrotnie zachęcał też zachodnich muzułmanów do przeprowadzania zamachów. Sam zradykalizował się ok. 2010 roku, kończąc karierę muzyczną.