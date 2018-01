Niemiecki policjant zatrzymany w Polsce. Jest komisarzem policji, chciał umówić się z 14-latką na seks

"Szukam na 2-4 spotkania na miesiąc i za każde 600-800 zł dla ciebie. Zainteresowana?" - tak niemiecki policjant kusił 14-latkę w internecie. Michael S. zamieścił ogłoszenie, że oferuje pieniądze za seks. Ten anons od razu zawrócił uwagę Krzysztofa Dymkowskiego, znanego w Polsce jako "łowca pedofilii". Komisarz wpadł w zasadzkę. Dalsza cześć korespondencji nie nadaje się jednak do publikacji.

Część korespondencji nie nadaje się do publikacji. Drastyczne słowa

Do akcji wkroczył policja. Po tym, jak Michael S. umówił się na spotkanie w hotelu we Wrocławiu, do jego pokoju zapukali funkcjonariusze. Został zatrzymany i usłyszał zarzut nakłaniania osoby małoletniej do kontaktów seksualnych. 11 stycznia rozpocznie sie jego proces. grozi mu 2 lata więzienia.