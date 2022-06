Niemiecki minister rolnictwa obiecuje pomóc Polsce ws. ukraińskiego zboża. "Wysyłamy wszystko, co jeździ"

"Nie ma powrotu do status quo ante"

– Nie ma powrotu do status quo ante, jeśli chodzi o relacje z Władimirem Putinem – oświadczył Oezdemir, dodając, że Niemcy chcą wykorzystać wojnę do ograniczenia zależności od autorytarnych reżimów. – My, którzy wierzymy w liberalną demokrację, w niezawisłość sądów i wolność prasy, musimy ściśle za sobą współpracować i wspierać się w UE, ponieważ widzimy, że na świecie jest wiele sił, które widzą to inaczej i kwestionują nasz sposób życia – podsumował niemiecki minister rolnictwa.