Niemiecka telewizja ZDF musi przeprosić byłego więźnia Auschwitz

Krakowski sąd uznał w 2016 roku, że ZDF musi przeprosić byłego więźnia Auschwitz Karola Tenderę za użycie zwrotu "polskie obozy zagłady". Niemiecka telewizja złożyła skargę kasacyjną, ale teraz ją wycofała.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego przekazał, że oświadczenie o wycofaniu skargi wpłynęło do SN w piątek.

Były więzień domagał się przeprosin za to, że 15 lipca 2013 r. na portalu zdf.de w informacji o planowanej emisji programu dokumentalnego "Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager", posłużono się określeniem "polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz". Chciał także sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. Po interwencji dyplomatycznej opis zmieniono. Ruszył jednak proces.

Niemiecka telewizja przez kilka lat nie chciała przyznać się do błędu. "Jeszcze w 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynęła skarga kasacyjna pełnomocników ZDF od tego wyroku. W październiku 2017 r. SN zdecydował o jej przyjęciu do rozpoznania na rozprawie. Termin na rozpoznanie skargi kasacyjnej był wyznaczony na środę 25 września" - podkreśla Polskie Radio.