Niemiecka szczepionka zostaje w tyle. CureVac podał dane

CureVac przekazał, że do produkcji niemieckiej szczepionki na COVID wykorzystuje szczep znany jako CVnCoV. Preparat działał nieco lepiej wśród osób w wieku od 18 do 60 lat niż wśród osób starszych, a skuteczność wzrosła do 53 procent. Dodatkowo podano, że szczepionka w tej grupie chroni przed śmiercią oraz ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem.