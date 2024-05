Niemiecka prawicowa partia ukrywała szpiega? Sensacyjne informacje

Dziennikarze zwrócili uwagę, że polityk AfD w przemówieniu porównał swoich krytyków do komunistów z lat 50. Powiedział, że komuniści "obwiniali kapitalistyczną stonkę ziemniaczaną, a nie niewłaściwą politykę". - Kapitalistyczna stonka ziemniaczana to dzisiejsi szpiedzy - ocenił Krah. Zdaniem dziennika, porównanie ludzi do stonki wydaje się nieadekwatne w świetle niemieckiej historii. "Narodowi socjaliści porównywali swoich przeciwników i niewinne ofiary do pasożytów, szkodników i szczurów" - wyjaśnił "Bild".