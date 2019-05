Niemiecka prasa: TSUE kwestionuje niezależność niemieckiej prokuratury

Od 2002 roku kraje UE bez problemu wydają sobie nawzajem poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania przestępców. Trybunał Sprawiedliwości UE nieoczekiwanie zakwestionował praktykę stosowaną w Niemczech.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zakazał niemieckim prokuratorom wystawiania europejskiego nakazu aresztowania. Powodem jest to, że nie są tak niezależni jak uprawnione do tego sądy. O precedensowym orzeczeniu TSUE poinformował we wtorek niemiecki dziennik "Tageszeitung" (TAZ).