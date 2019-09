Niemiecka prasa o Kościele katolickim: wśród wiernych wrze

Niemiecka prasa komentuje wyniki jesiennej sesji plenarnej Episkopatu Niemiec. "Szczególnie katoliczki i młodzież domagają się zmian w Kościele" - zauważa komentator regionalnego dziennika "Rheinpfalz".

"Bardzo konkretne postulaty usunięcia bądź minimalizacji systemowych przyczyn (seksualnych) nadużyć w Kościele katolickim mają zostać przykryte uduchowionym językiem i rozpuścić się w zupie pobożności. Na szczęście ofiary nadużyć seksualnych zdecydowanie i głośno się przed tym bronią. To, że udało im się wyegzekwować od biskupów katalog działań z wysokimi odszkodowaniami, jest ich znaczącym sukcesem. Mowa jest wreszcie o sumach, które zabolą nawet bogaty Kościół katolicki w Niemczech. Być może ten ból okaże się decydujący dla wymuszenia prawdziwych, strukturalnych zmian" – pisze dziennik "Frankfurter Rundschau".

Dziennik "Stuttgarter Zeitung" koncentruje się na "drodze synodalnej", czyli wspólnych obradach duchowieństwa i świeckich wiernych na tematy wiary i Kościoła: "Co może owa ‘droga synodalna’ (...)? To ma tylko tak wyglądać, jakby chodziło o synod. Sypie się piasek w oczy konserwatystom i próbuje uśpić przeciwników reform w Niemczech i w Rzymie. Do tego jeszcze wielu dziwi się, że Watykan denerwuje się z powodu tej lekceważącej prawo kościelne imprezy, która już w samym pojęciu sygnalizuje niemiecką ‘specjalną’ drogę".