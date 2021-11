Niemiecka prasa o eskalacji kryzysu na granicy Polski z Białorusią. "Stare schematy"

"Podczas gdy wschodni partnerzy UE są przyparci do muru w obliczu białoruskiej agresji, niemiecka przywódczyni UE siedzi z założonymi rękoma, kryzys migracyjny znów wybucha z całą mocą, Angela Merkel chwali samą siebie" - czytamy. "Daliśmy radę" - uważa obecna kanclerz, a jej słowa przytacza dziennik. "Ale obrazy ze wschodniej granicy Polski mówią coś innego" - wskazuje komentator gazety. I podkreśla, że to, czego świadkami są niemieccy obywatele, to "ostatnia walka zmęczonych, starych wojowników". Merkel, która chce to zakończyć, i ministra spraw wewnętrznych Seehofera, który wzywa do pomocy dla Polski w budowie muru chroniącego zewnętrzną granicę Europy. "To wstyd, że nawet lider jego własnej partii, Soeder, nie spieszy mu z pomocą" - pisze dziennik.