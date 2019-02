Niemiecka prasa: Biedroń może odsunąć PiS od władzy

"Frankfurter Allgemeine Sonneszeitung" donosi, że "Wiosna" Roberta Biedronia ma szanse na trzecie miejsce w wyborach parlamentarnych. "Jako uczestnik centrowo-lewicowej koalicji może odsunąć PiS od władzy" - piszą Niemcy.

"Ten człowiek ma ambitne plany. Jego partia stoi dopiero na początku drogi, ale Biedroń zabrał się do pracy z entuzjazmem i udzielającym się innym dobrym humorem. Niedawno zapytano go, czy byłby gotów zostać szefem rządu. Odpowiedź była taka sama, jak wtedy, gdy w Słupsku udzielał ślubów parom weselnym: Tak, chcę, no jasne".