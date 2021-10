Niemiecka policja chce przywrócenia kontroli na granicy z Polską

Zarzucił jednak polskim władzom brak przejrzystości działań. "Polacy otaczają wszystko tajemnicą, co oczywiście prowadzi do spekulacji, co tam się dzieje. A to nie jest dobre" – powiedział Lambsdorf. Wskazał, że na Litwie, inaczej niż w Polsce, dziennikarze, unijna agencja ds. granicy Frontex oraz obserwatorzy Komisji Europejskiej mają dostęp do strefy przy granicy z Białorusią. Z kolei polski rząd wprowadził w regionie przygranicznym stan wyjątkowy, co wiąże się z odpowiednimi ograniczeniami.