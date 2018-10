Niemiecka dziennikarka wyprowadziła prezydenta Dudę z równowagi. "Grillowała go. Umowa była inna"

Nie milkną echa po słowach prezydenta Dudy o gwałtach w Niemczech i energooszczędnych żarówkach. Udało nam się dotrzeć do polskich ekspertów, którzy mocnej wymianie zdań między polską głową państwa, a dziennikarką Deutsche Welle, przysłuchiwali się z pierwszych rzędów. - Było ostro - przyznają.

- Umowa była taka, że prowadzącymi debatę są dziennikarze z Polski i Niemiec. Z tego co wiem, to miało być po jednym pytaniu historycznym, jednym na tematy bieżące i jednym o planach wspólnych obchodów 100-lecia polskiej niepodległości. Wiadomo było, że padną też pytania o praworządność w Polsce i niemiecki Nord Stream 2, ale chciano, by obyło się bez dociskania - zdradza w rozmowie z Wirtualną Polską dr Marcin Kędzierski, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego.

- Steinmeier siedział i tylko przysłuchiwał się "grillowaniu" polskiego prezydenta przez niemiecką prowadzącą Rosalię Romaniec, która zamiast na zmianę z drugim prowadzącym, sama zadawała kolejne pytania. Nie wiem, czy dostała na to zgodę od niemieckich współorganizatorów debaty, czy była to jej własna inwencja, ale wydaje się, że umowa była zupełnie inna - dodaje Kędzierski.

Niemiecka dziennikarka "bohaterką" spotkania

- Wydaje się, że nasz prezydent był chyba już mocno poirytowany buczeniem i atakami z sali. Pewnie dlatego użył takiej frazy. Chciał się odgryźć w bolące miejsce. To mu się udało, ale zdecydowanie było nie na miejscu. Niemcy mają głębokie przekonanie, że ich media są wzorem obiektywizmu. To, że nie wspomniano w nich słowem o atakach i gwałtach imigrantów w Kolonii, było czymś, co zburzyło to zaufanie - stwierdza w rozmowie z WP Marcin Kędzierski.