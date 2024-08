Niemiecka baza powstanie pod nosem Rosji. Zbuduje ją Litwa

Na Litwie, około 20 kilometrów od granicy z Białorusią, rozpoczęła się budowa bazy dla około 4 tys. gotowych do walki niemieckich żołnierzy. Obiekt ma być ukończony do końca 2027 roku. Reuters zwraca uwagę, że będzie to pierwszy przypadek stałego rozmieszczenia sił Bundeswehry poza granicami Niemiec od zakończenia II wojny światowej.