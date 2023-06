Niemieccy piloci zdradzili Chińczykom taktykę NATO? Niepokojący raport

Po drugie, nie bez znaczenia jest ogólny "brak powagi w kwestii zagrożeń militarnych". Widać to na przykładzie Rosji, której Europa przez lata pomagała się zbroić, dostarczając sprzęt wojskowy oraz potrzebne technologie. Europa powinna zrozumieć, że jej pomoc kierowana do Chin sprawia, że Stany Zjednoczone muszą dostarczać do Azji jeszcze więcej sprzętu i nowych rozwiązań militarnych.