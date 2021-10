Niemicy o polexicie. "Byłby jeszcze bardziej katastrofalny niż brexit"

"PKB Polski wzrosło ponad dwukrotnie od czasu przystąpienia do UE w 2004 roku. Stopy wzrostu były każdego roku wyższe niż w Niemczech. Bezrobocie w Polsce jest niższe niż w jakimkolwiek innym państwie członkowskim UE. Kraj zajmuje trzecie miejsce w Europie wśród inwestorów zagranicznych. A Polska jest obecnie trzecim co do wielkości krajem, dostarczającym produkty do Niemiec" - wymienia Mathias Brüggmann.