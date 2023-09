Niemcy żyją nazistowskim skandalem na Oktoberfeście. "Swastyka nad drzwiami"

- Wszyscy tutaj o tym wiedzą, ale nikogo to nie obchodzi - stwierdził rozmówca. Zaś didżej, który puścił piosenkę w festiwalowym namiocie stwierdził, że nie wiedział skąd pochodzi i co oznacza. Puścił ją tylko dlatego, że jeden z gości go o to poprosił. Nie widział też, że uczestnicy "hajlują".