Niemcy. Znaczący wzrost liczby ataków na osoby LGBT

W rankingu społeczności przyjaznych środowiskom LGBT Niemcy spadli z 3 na 23 miejsce. W roku 2018 tylko w Berlinie policja zanotowała 225 napaści na te mniejszości. "To o 54 więcej niż rok wcześniej" - podkreśla Deutsche Welle.

Teraz Deutsche Welle informuje o nowych doniesieniach portalu "Spartacus" - serwisu podróżniczego dla osób LGBT. Co roku redakcja opracowuje bowiem ranking 197 krajów i regionów. Brane są pod uwagę takie kryteria jak: zagrożenie prześladowaniami, kara śmierci czy niebezpieczeństwo ataków z użyciem przemocy. Autorzy rankingu badają też, czy istnieje tolerowana przez władze państwowe dyskryminacja, ograniczenia w podróży dla osób z wirusem HIV albo zakaz marszów równości.

"Spadek Niemiec w rankingu ma też wymiar ekonomiczny. Niemiecka centrala turystyczna uważa międzynarodową turystykę LGBT za ważny segment rynku. Według szacunków około 3 proc. podróżujących do Niemiec, czyli rocznie około 1,2 mln osób zalicza się do tego segmentu rynku" - pisze Deutsche Welle .

Jan Noll, redaktor naczelny niemieckiego magazynu dla osób LGBT uważa, że nie jest aż tak źle. - Nie sądzę, by ataki homofobów przybrały w Niemczech takie rozmiary, by trzeba było odradzać osobom LGBT podróż do Niemiec - stwierdził.