Niemcy. Zmarła matka kanclerz Angeli Merkel

- Herlind Kasner, matka Angeli Merkel nie żyje - potwierdza rzecznik niemieckiego rządu w Berlinie. Kobieta zmarła w wieku 90 lat.

Herlind Kasner miała polskie korzenie. Urodziła się w Gdańsku w lipcu 1928 roku. Potem cała rodzina wyemigrowała do Hamburga. Jednak Kasner i tak nie zagrzała tam za długo miejsca. Z miłości do męża Horsta przeprowadziła się do wschodnich Niemiec - do Templina.