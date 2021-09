Niemcy. Zastrzelił kasjera, bo zwrócił mu uwagę na brak maseczki

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę wieczorem na jednej ze stacji benzynowych w niemieckim kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Z ustaleń policji wynika, że 49-letni sprawca wszedł na stację, aby kupić piwo. Gdy udał się do kasy, 20-letni sprzedawca oznajmił mu, że musi założyć maseczkę na twarz, bo inaczej go nie obsłuży.