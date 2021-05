Niemcy zapłacą za odbudowę Pałacu Saskiego? Jest odpowiedź

Archeolodzy dokopali się wtedy do piwnic, które miały być zlikwidowane. Ich odkrycie wywołało jednak ożywioną dyskusję wśród konserwatorów i warszawiaków. Ostatecznie wpisano je do rejestru zabytków, co wymusiło zmiany w projekcie. Jego budżet przestał się spinać i umowę z wybranym już wykonawcą rozwiązano. Piwnice zasypano. Prace pochłonęły dwadzieścia milionów złotych, a nowy-stary pałac miał być projektowany od nowa.