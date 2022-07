Niemcy w strachu przed zimą. "Stoimy w obliczu największego kryzysu w historii kraju"

W związku z konserwacją gazociągu Nord Stream 1 z Niemiec do Rosji przestał płynąć nim gaz. Prace mają potrwać planowo tylko dziesięć dni, lecz nie wiadomo, czy Gazprom uruchomi go ponownie. W związku z sytuacją minister gospodarki Robert Habeck wzywa do oszczędzania energii - i ostrzega przed możliwym brakiem gazu w zimie.